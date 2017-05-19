Бизнес
 

Калининградский завод «Автотор» запланировал увеличить на треть выпуск машин

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Предприятие «Автотор»
Предприятие «Автотор»

Калининградский завод «Автотор» намерен произвести в текущем году от 124 до 128 тысяч автомобилей. Об этом заявил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов, передает аналитическое агентство «Автостат».

Большая часть выпуска придется на корейские бренды, Kia и Hyundai — 70 и 30 тысяч автомобилей соответственно. План производства BMW составляет 18-20 тысяч машин. Кроме того, «Автотор» намерен произвести около двух тысяч единиц коммерческой техники и 500-600 автомобилей китайской марки FAW.

Отмечается, что в 2016 году калининградский автозавод выпустил 98 тысяч автомобилей, таким образом, рост производства составит 25-30 процентов.

11 мая стало известно, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли почти на семь процентов в апреле — по отношению к прошлому году, до 129,5 тысячи штук. За четыре месяца было продано почти 452 тысячи автомобилей, что лучше прошлогоднего результата на 2,6 процента.

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