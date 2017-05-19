Табачные лоббисты на Филиппинах поддержали запрет Дутерте на курение

Объявленный президентом Филиппин запрет на курение в публичных местах пользуется широкой общественной поддержкой. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, даже лоббисты из Philippine Tobacco Institute заявили, что поддерживают инициативу главы государства. В прошлом году они выступали против этого закона.

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На этой неделе Дутерте подписал указ, запрещающий курение в школах, больницах, на лестничных клетках и в некоторых других общественных местах. После этой новости акции главной табачной компании страны LT Group упали на 4,4 процента.

Закон должен вступить в силу в течение двух месяцев. В Министерстве здравоохранения страны уверены, что этот запрет поможет многим курильщика отказаться от пагубной привычки.

Свыше миллиона филиппинцев бросили курить с 2010 по 2015 год. По словам главы Минздрава страны, к 2020 году власти ожидают, что еще большее число граждан откажется от сигарет.