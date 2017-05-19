Скамейку из аэропорта оценили почти в пять тысяч долларов

На eBay на продажу выставили скамейку The Airline Bench из аэропорта. Ее стоимость оценили в 4798 долларов.

Как уточняет Daily Mail, скамейка была изготовлена в середине XX века и представляет собой уникальный образец дизайна. Сиденье The Airline Bench сделано из кожи бразильских коров, а ее основание — из хромированной стали.

В наличии у продавца есть две новых скамьи. Доставка изделия обойдется покупателю еще в 1,5 тысячи долларов.

Daily Mail добавляет, что на eBay можно найти достаточно много связанных с авиаотраслью вещей. Например, пуф из салона первого класса Boeing 747 можно купить за 2350 долларов, пару кресел из бизнес-класса Airbus A330 — за 635 долларов, а пепельницу из Boeing 727/707 — за 19,95 доллара.