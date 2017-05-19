Пассажиры оценили возможность откидывать кресло в самолете в 39 долларов

Американские исследователи провели опрос пассажиров, чтобы выяснить, сколько они могут заплатить за право откидывать спинку кресла в самолете. Выяснилось, что люди готовы отдать позади сидящему попутчику 12 долларов. При этом те, кто сидит за откидывающимся креслом, оценили подобную услугу в 39 долларов. Об этом пишет The Independent.

Также во время исследования выяснилось, что пассажиры готовы отдать 18 долларов впереди сидящему человеку, чтобы тот поднял спинку кресла. Те, кто находится спереди, в свою очередь, оценили услугу в 41 доллар.

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Авторы исследования Кристофер Баккафуско (Christopher Buccafusco) и Кристофер Джон Спригман (Christopher Jon Sprigman) считают, что введение подобной платы поможет избежать конфликтов, возникающих у пассажиров из-за мест.

В начале мая пассажиры рейса Даллас (штат Техас) — Окленд (штат Калифорния) авиакомпании Southwest Airlines подрались во время короткой остановки в городе Бербанк. Потасовка вспыхнула из-за спора о месте.