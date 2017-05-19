Зараженная птичьим гриппом индейка попала в продажу в девяти регионах России

Зараженная птичьим гриппом индейка, произведенная компанией «Евродон», попала в девять регионов страны. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Так, зараженная птица была обнаружена в Кировской, Московской, Ростовской и Воронежской областях, в республиках Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, а также в Краснодарском и Приморском краях. Специалисты надзорного ведомства утилизируют негодную продукцию.

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По имеющимся данным, компания тестировала продукцию на птичий грипп в Ростовской областной ветеринарной лаборатории, однако анализ ошибочно показал отсутствие генома вируса.

Руководитель службы интегрированных коммуникаций «Евродона» Ольга Михайлова заявила Национальной службе новостей (НСН), что сложившаяся ситуация напоминает рейдерское покушение. «Удивительно, что птичий грипп отмечен во многих регионах, на многих фабриках, а звучит название только одной компании. На “Евродон” с прошлого года идет рейдерское покушение. Одним способом не получилось, люди пробуют другим», — сказала Михайлова.

Россельхознадзор установил, что распространение зараженной продукции за пределы Ростовской области произошел в конце апреля. Тогда ее нашли в Краснодарском крае, в Сочи. В начале мая к поискам инфицированного мяса подключилась полиция.