В Бразилии произошли столкновения полиции с митингующими

В крупнейших городах Бразилии Рио-де -Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа прошли массовые демонстрации, переросшие в ожесточенные столкновения с полицией. Видео публикует Ruptly. Митингующие выступают с требованием отставки президента страны Мишела Темера в связи с коррупционным скандалом. Газета Globo опубликовала расшифровку разговора Темера с одним из бывших депутатов парламента, ранее обвиненного во взяточничестве. В обмен на молчание о причастности главы государства к коррупционным схемам, Темер предложил законодателю щедрые ежемесячные денежные выплаты на время нахождения в тюрьме.