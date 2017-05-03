Несогласные с пенсионной реформой сотрудники тюрем захватили Минюст Бразилии

В Бразилии свыше 500 сотрудников тюрем ворвались в здание министерства юстиции, протестуя против пенсионной реформы и требуя улучшить условия труда. Видео с места событий публикует Ruptly.

Митингующие требуют, чтобы парламент включил в законопроект пункт о льготах при выходе на пенсию для тех, кто работает в пенитенциарных учреждениях. 18 апреля в нижней палате парламента по предложению президента страны Мишела Темера началось обсуждение пенсионной реформы. Согласно законопроекту, в стране планируют установить новый минимальный возраст для выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 62 года для женщин.