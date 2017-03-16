Протестующие против пенсионной реформы захватили Минфин Бразилии

В Бразилии в ночь на четверг, 16 марта, прошли массовые акции протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает BBC News. Так, в Сан-Паулу демонстранты перекрыли дорожное движение, а транспортные профсоюзы начали 24-часовую забастовку. Видео с места событий публикует Ruptly.

В столице страны — городе Бразилиа — несколько сотен протестующих прорвались в Минфин. Правительство планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет и сократить льготы для некоторых категорий граждан. Как отмечает BBC News, в настоящее время многие бразильцы могут получать пенсию с 54-летнего возраста.

