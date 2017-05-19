Норвежский футбольный клуб выпустил презервативы для привлечения студентов

Норвежский футбольный клуб «Согндал» выпустил собственную марку презервативов, чтобы привлечь к себе внимание студентов. Об этом сообщает Sogn Avis.

«Студенты — это часть аудитории, которую мы хотели привлечь. До этого они не обращали внимания на нашу команду, поэтому мы и решили создать шумиху и заставить их посмотреть в нашу сторону. Мы решили использовать для этого презервативы», — заявил представитель «Согндала» Хильде Остбо.

«Согндал» выступает в Типпелиге — высшем дивизионе чемпионата Норвегии. В девяти матчах команда набрала 11 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Всего в соревновании участвуют 16 клубов.