Организатора протестной акции 26 марта в Пскове оштрафовали на 10 тысяч рублей

Псковский городской суд оштрафовал на 10 тысяч рублей одного из организаторов несогласованной антикоррупционной акции 26 марта Николая Кузьмина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Открытой России» Алексея Малова.

По словам Малова, штраф Кузьмину вынесен на основании того, что у него не было бейджа организатора акции, что является нарушением статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации»).

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18 мая Тверской суд Москвы приговорил к восьми месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия, участвовавшего в несанкционированном митинге против коррупции 26 марта в столице. Его осудили по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни или здоровья»).

26 марта на Тверской улице в Москве прошел не согласованный с властями массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. По разным данным, на митинге были задержаны от 600 до тысячи человек.