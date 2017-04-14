В Москве оштрафовали выведшего «формулу беспредела» математика

Московский математик Алексей Иванов приговорен Тверским районным судом к штрафу в 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Об этом сообщает в Facebook группа активистов «Движение 14%».

Активисты пишут, что Иванова задержали во время несанкционированной акции 26 марта, когда он, став свидетелем многочисленных задержаний, взял лист бумаги и написал на нем математическую «формулу беспредела». «Через полминуты к нему подошли люди в полицейской форме и, конечно же, без объяснений причин препроводили в полицейский автобус», — сообщает «Движение 14%».

13 апреля Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в применении насилия по отношению к сотруднику полиции во время митингов 26 марта. Александр Шпаков 1977 года рождения, Станислав Зимовец 1985 года рождения, Юрий Кулий 1989 года рождения и Андрей Косых 1986 года рождения взяты под стражу до 12 июня.

26 марта на Тверской улице в Москве состоялась несанкционированная массовая демонстрация. В ней, по официальным оценкам, участвовали от 8 до 10 тысяч человек. На митинге полиция задержала, по разным данным, от 600 до тысячи человек.

