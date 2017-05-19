В Каннах представили «Легенду о Коловрате»

В Российском павильоне на Каннском фестивале представили исторический блокбастер студии Central Partnership «Легенда о Коловрате». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.

В презентации приняли участие генеральный директор ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян, глава Central Partnership Павел Степанов и генеральный продюсер «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев. Они также показали видеоматериалы, демонстрирующие качество компьютерной графики в картине.

В центре сюжета фильма — подвиг рязанского воеводы Евпатия Коловрата, который в XIII веке вместе с небольшой группой воинов атаковал ставку напавшего на Русь хана Золотой Орды Батыя. При этом создатели фильма отказались от воссоздания исторических событий тринадцатого века. Вместо этого было решено показать на экране преувеличенный, снятый при помощи хромакея мир фэнтези.

«Мы сделали страстный, полный энергии и боевых столкновений фильм, который наполнен невероятной нежностью, трепетом и отвагой. Смешав историю и современность, фэнтези и реализм, поместили все в мир первозданной русской природы и получили эмоциональное и трогательное кино о простых людях, которые становятся настоящими героями под бременем свалившихся на них обстоятельств», — рассказал о проекте Файзиев.

Бюджет «Легенды о Коловрате» составил более 20 миллионов долларов. Фильм, главную роль в котором сыграл Илья Малаков, выйдет в российский прокат 30 ноября 2017 года. Его композитором выступил фронтмен рок-группы System of a Down Серж Танкян.

Организатором Российского павильона на Каннском фестивале является официально представляющая российское кино за рубежом компания Роскино. Партнером Роскино выступает ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».

Также ведет свою работу объединенный стенд Roskino — Russian Cinema Worldwide на международном кинорынке Marche du Film, который проходит в дни Каннского фестиваля. На нем в 2017 году представлено более 45 производственных и прокатных компаний, включая Art Pictures Studio, Central Partnership, Russian World Vision, Indie Vision, Mirsand Ltd., Wizart, Planeta Inform, All Media, Mars Media, Amedia Production, Mosfilm.

