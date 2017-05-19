Греф констатировал застревание российских школ на уровне XIX века

Российские школы в своем подходе к обучению детей остались на уровне XIX века, заявил глава Сбербанка Герман Греф. об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Rambler News Service.

«Современную школу родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном. Стране нужно было родить солдат. Гениальный Гумбольдт для своего времени подал идею всеобщего образования и создания из молодежи такой армии учеников», — сказал он.

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Греф добавил, что еще в 1850 году министр образования Японии писал, что система насильного образования не несет счастья школьнику, поскольку она создана для государства. Глава Сбербанка уточнил, что основа обучения с тех пор осталась прежней, и это является гигантской проблемой. По мнению Грефа, школа должна перейти от преподавания знаний к обучению навыкам.

В апреле глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что каждый десятый российский школьный учитель русского языка и математики недостаточно знает свой предмет.

Вильгельм фон Гумбольдт — немецкий философ, языковед, государственный деятель и дипломат. Один из основоположников лингвистики как науки. Находясь на посту министра по делам вероисповеданий и просвещения, он провел реформу среднего и высшего образования в Пруссии. В частности, ему принадлежала идея вывести начальную школу из-под религиозного влияния и сделать самостоятельным образовательным учреждением.