Рособрнадзор подсчитал некомпетентных учителей русского и математики

Каждый десятый российский школьный учитель русского языка и математики недостаточно знает свой предмет. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

«Наши исследования показали: более 11 процентов учителей испытывают проблемы с русским языком, математикой. Это только те исследования, которые проводили мы по учителям русского языка и математики», — рассказал он.

Глава ведомства добавил, что выпускники педагогических вузов зачастую не владеют не только профильными, но и остальными предметами. «Отсюда многие проблемы преподавания», — заключил он.

Ранее в апреле министр образования Ольга Васильева перечислила учителей в перечне наиболее нужных стране специальностей. «В течение последних трех лет отмечается рост потребности в выпускниках естественно-научных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений», — сказала она.