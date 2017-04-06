Учителей предложили сделать госслужащими

Педагогам необходимо присвоить статус государственного служащего. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Сергей Боженов. Его слова приводит ТАСС в четверг, 6 апреля.

«Учитель должен быть государственным служащим», — сказал Боженов на заседании комитета. По его мнению, это помогло бы решить проблему низкой заработной платы педагогов.

Боженов подчеркнул, что нельзя привязывать зарплату учителя к экономике региона. «Я за то, чтобы к этому вопросу вернулись», — заключил он.

7 марта Общероссийский народный фронт (ОНФ) опубликовал результаты исследования, согласно которым самые низкие доходы педагогов зафиксированы в Ингушетии, Дагестане и Республики Марий Эл. Так, в Ингушетии средний показатель составляет 13,4 тысячи рублей, в Дагестане — 14,5 тысячи рублей, в Марий Эл — 14,6 тысячи рублей. В свою очередь самый большой оклад у учителей в Чукотском автономном округе. В среднем они получают 57,6 тысячи рублей.

Летом прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что преподавание является призванием, и энергичный учитель найдет возможность подработать.

1 марта Росстат обнародовал данные, согласно которым в прошлом году средняя зарплата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей в месяц — это на четыре процента больше, чем в 2015-м.