Сбербанк решил работать с исламским финансированием в корпоративном секторе

Сбербанк при работе с исламским банкингом предпочитает корпоративный сегмент. Об этом сообщил зампред Сбербанка России Олег Ганеев в ходе делового завтрака в рамках IX международного форума «Россия — Исламский мир» KazanSummait в Казани, передает Rambler News Service.

Спрос физических лиц на услуги, основанные на принципах исламского финансирования, пока изучается. «Мы видим, особенно в регионах с преобладающей и с большой долей мусульманского населения в том числе, запрос на взаимодействие с финансовыми институтами, исходя из этических принципов», — сказал он. Среди регионов, где такой интерес есть, представитель банка назвал Татарстан, республики Кавказа, Башкирию, а также констатировал, что в Москве и Санкт-Петербурге тоже есть много мусульман.

«Мы понимаем, что розница — это более массово, более высокодоходно. Но тот спрос, который предъявляют физические лица, например, на такой продукт, как ипотека, в условиях возникновения двойного налогообложения может терять экономический смысл», — пояснил Ганеев.

В конце 2016 года представители Сбербанка заявляли, что планируют внедрить окна исламского банкинга в Татарстане, также возможна реализация проекта в Башкирии.

При этом в мае зампредседателя Совета Федерации Евгений Бушмин заявил, что Банк России и законодательство не готовы к распространению исламского банкинга. 9 марта комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который разрешает кредитным организациям заниматься торговой деятельностью для внедрения принципов исламского банкинга.

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по нормам шариата, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.