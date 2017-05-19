Полсотни протестующих попытались проникнуть в здание Минюста ФРГ в Берлине

Около 50 протестующих попытались проникнуть в Министерство юстиции Германии в центре Берлина. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Die Welt.

Группа демонстрантов подъехала на фургоне с длинной лестницей к зданию ведомства. «[Министра юстиции ФРГ Хайко] Мааса в отставку», «Закроем границы» скандировали они.

Демонстрантов разогнала приехавшая полиция. В отношении некоторых активистов могут быть возбуждены дела о противодействии сотрудникам правоохранительных органов.

Организатор акции задержан, отмечает издание.

По предварительным данным, протестующие принадлежат к ультраправым, выступающим против иммиграции. Предположительно, поводом для протеста стал законопроект о противодействии разжиганию ненависти в соцсетях.

Миграционный кризис, разразившийся в Европе в 2015-м, наиболее заметно ударил по Германии. За год в страну приехали свыше миллиона просителей убежища. В 2016 году число мигрантов значительно снизилось, составив несколько сотен тысяч человек.