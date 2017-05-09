Еще один немецкий военнослужащий задержан по подозрению в терроризме

В Германии задержан еще один военнослужащий, подозреваемый в терроризме. 27-летний Максимилиан Т. якобы является соучастником взятого под стражу в конце апреля солдата бундесвера 28-летнего Франко А.. Об этом сообщает издание Mitteldeutsche Zeitung.

Очередное задержание было произведено во вторник, 9 мая, в городе Келе (земля Баден-Вюртемберг). По информации Göttinger Tageblatt, Максимилиан Т. и Франко А. были сослуживцами и состояли в дружеских отношениях. Также издание утверждает, что Максимилиан Т. является автором так называемого списка смерти, в котором, в частности, значились имена бывшего президента ФРГ Йоахима Гаука и министра юстиции Хайко Мааса. Еще одним соучастником злоумышленников, по версии следствия, является студент Матиас Ф. из Оффенбаха, он также задержан.

Франко А. был задержан в Баварии 27 апреля. Вместе с группой сообщников он подозревается в планировании теракта, жертвами которого, в том числе, могли стать беженцы. Следствие полагает, что военнослужащий мог действовать из националистических убеждений. Известно, что в январе этого года он спрятал пистолет в туалете венского аэропорта. Оружие вскоре было обнаружено австрийской полицией, что и позволило выйти на след Франко А. и Матиаса Ф.

При этом удалось установить, что солдат бундесвера 2015 году выдал себя за сирийского беженца и получил убежище в Германии, скрыв наличие немецкого гражданства. По одной из версий, он собирался совершить нападение и бросить пистолет на месте преступления, а анализ отпечатков пальцев на оружии убедил бы следствие в том, что атака — дело рук мигранта из Сирии.

После этого, 3 мая, стало известно, что немецкие следователи разоблачили ячейку неонацистов в вооруженных силах страны. Были задержаны пятеро военнослужащих (вероятных пособников Франко А.), а также проведены обыски в казарме в коммуне Илькирш-Граффенштаден на северо-востоке Франции. Там был найден ящик от штурмовой винтовки, на котором нарисована свастика, и плакат с солдатами вермахта времен национал-социализма. На стене были буквы HH (сокращение от приветствия немецких нацистов).