Китайские истребители перехватили самолет ВВС США

Два истребителя Су-30 ВВС Китая были подняты на перехват американского военного самолета Boeing WC-135 Constant Phoenix над Восточно-Китайским морем. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника в военных кругах.

WC-135 — специальный летательный аппарат ВВС США, задачей которого является анализ атмосферы для обнаружения и идентификации ядерных взрывов. По утверждению источников, он проводил стандартные работы в нейтральном воздушном пространстве, когда к нему приблизились боевые самолеты российского производства.

Команда американского самолета, который на жаргоне пилотов называется «нюхач» или «погодная птичка», оценила действия по перехвату как «непрофессиональные». По словам должностных лиц, соответствующая нота была направлена Пекину по дипломатическим каналам.

4 мая два истребителя пятого поколения F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) похвалили действия пилотов ВКС РФ, назвав полет «безопасным и профессиональным».

12 мая в Министерстве обороны России заявили о перехвате истребителем Су-30 разведчика P-8 Poseidon ВМС США в небе над Черным морем. Ранее телеканал NBC News сообщил, что российский истребитель пролетел в шести метрах от американского самолета.