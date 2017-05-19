Заблокировавшего телефоны детской больницы в Ставрополе коллектора оштрафовали

В Ставрополе оштрафовали коллектора, заблокировавшего телефоны детской больницы. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Начальника регионального отдела по взысканию долгов компании «Сентинел Кредит Менеджмент» Станислава Котельникова признали виновным в самоуправстве. Он должен будет выплатить 40 тысяч рублей.

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3 марта обвиняемый на два дня парализовал номера детской городской клинической больницы имени Филиппского. Из-за этого пациенты не могли обратиться в медучреждение за помощью.

Коллектор позвонил, чтобы взыскать долг в размере 50 тысяч рублей. Кредит был взят одной из сотрудницей медучреждения в банке, позднее ее задолженность выкупила коллекторская компания. Главная медсестра рекомендовала взыскателю обратиться непосредственно к должнице, однако он заблокировал номера. Свою вину в ходе следствия коллектор не признал.

В марте в Москве были оштрафованы сотрудники компании по взысканию долгов, которые слишком часто звонили местной жительнице. Женщина задолжала 50 тысяч рублей. Штраф для коллекторов составил 200 тысяч рублей, сообщало сетевое издание m24.ru.