«Роснефть» открыла офис дочерней структуры в Берлине

«Роснефть» открыла офис дочерней структуры Rosneft Deutschland GmbH в Бурлине. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании.

«За последние семь лет мы поставили в Германию 132 миллиона тонн нефти на сумму более 75 миллиардов евро, обеспечив около четверти импорта нефти страны. Сегодня мы являемся акционерами трех крупных нефтеперерабатывающих заводов и обеспечиваем пять тысяч рабочих мест непосредственно на наших предприятиях в стране», — рассказал во время церемонии открытия офиса исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По данным компании, поставки нефти в ФРГ выросли с 12,9 миллиона тонн в 2012 году до 22,5 миллиона тонн — в 2016-м. В прошлом году объем переработки нефти на НПЗ в Германии увеличился на 17,8 процента, до 12,7 миллиона тонн. Компания произвела 13,7 миллиона тонн нефтепродуктов, что демонстрирует высокие операционные показатели и технологическую оснащенность перерабатывающих мощностей. «В течение пяти лет «Роснефть» намерена направить совокупно 600 миллиона евро на модернизацию своих немецких НПЗ, из них 300 миллиона евро уже выделены, — сообщил Сечин. — Мы развиваем свой бизнес, в том числе, в области поставок нефтепродуктов немецким потребителям — в распределительных сетях, бункеровке и авиатопливе».

Сечина также встретился с министром экономики и энергетики ФРГ Бригиттой Циприс. Глава «Роснефти» проинформировал ее о деятельности компании в Германии, обсудил с перспективы развития бизнеса «Роснефти» в качестве самостоятельного игрока на немецком энергетическом рынке.

Кроме того, Сечин провел встречу c председателем комитета акционеров Nord Stream AG Герхардом Шредером и Управляющим директором компании Nord Stream AG, членом совета директоров «Роснефти» Маттиасом Варнигом. В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности операционной деятельности «Роснефти» в Германии и укрепления сотрудничества с немецкими партнерами компании.

Глава «Роснефти» также обсудил ход производственной деятельности с управляющими директорами трех НПЗ в Германии, долями в которых владеет «Роснефть»: PCK, Miro, Bayernoil.