Украинским пользователям разрешили обходить блокировки соцсетей

Украинские власти не планируют вводить наказание или порицать пользователей, которые пользуются инструментами для обхода блокировок российских соцсетей, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Валентин Петров. Об этом сообщает ТСН Украина.

В эфире ток-шоу «Право на власть» Петров объяснил, что правительство не собиралось ограничивать украинцев: санкции введены для того, чтобы российские компании не могли вести бизнес на Украине.

«Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь обойдет блокировку, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи не будут никаким образом пресечены, но мы уменьшим аудиторию российских сайтов», — отметил чиновник.

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В четверг, 18 мая, стало известно, что из-за наплыва украинских пользователей популярное приложение для обхода блокировок Opera VPN оказалось недоступно.

Кроме того, в пятерку самых популярных приложений в украинском App Store вошли анонимайзеры VPN Browser, Opera Free VPN и VPN Master Unlimited.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group подлежат блокировке на территории страны.