Россияне лишились популярного VPN-сервиса из-за наплыва украинцев

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса Opera VPN, используемого для обхода блокировок. Об этом сообщает портал «РосКомСвобода».

В техподдержке сервиса уточнили, что проблемы возникли из-за «неожиданно большого притока пользователей, вызванного блокировкой [российских] социальных сетей на Украине». Неполадки наблюдались с подключением новых юзеров.

Кроме того, позднее выяснилось, что приложение Opera VPN оказалось недоступно в Google Play украинским пользователям. При этом местные юзеры, которым все-таки удалось установить сервис на смартфон, отмечали, что он работает с перебоями или вообще не подключается.

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После того как украинские операторы приступили к ограничению доступа к «ВКонтакте», «Одноклассникам», а также сервисам «Яндекса» и Mail.Ru, в пятерку самых популярных приложений в украинском App Store вошли анонимайзеры VPN Browser, Opera Free VPN и VPN Master Unlimited.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group подлежат блокировке на территории страны.

В Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, пока технически невозможно. Как уточнял председатель организации Александр Федиенко, на выполнение указа понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.