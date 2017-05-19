Доказано пагубное влияние медленного интернета на здоровье

Группа исследователей шведской компании Ericsson установила, что медленная загрузка видео вызывает у человека сильный стресс. Исследование опубликовано в блоге компании.

В исследовании приняли участие 200 добровольцев, которые смотрели видео на смартфонах и планшетах. В это время ученые замеряли их пульс, мозговую активность и скорость движения глаз.

Когда ролик шел без задержек, состояние людей ыло нейтральным. Однако зависание видео на шесть секунд вызвало такую же реакцию, как при просмотре фильма ужасов или решение математического уравнения. Частота сердцебиения участников эксперимента повышалась на 38 процентов. Подобная реакция может привести

Авторы исследования заключили, что скорость соединения является крайне важным для улучшения репутации бренда оператора связи. При этом опыты проводились в Копенгагене, Дания, где в 2014 году была зафиксирована самая высокая в мире скорость мобильного интернета — 22,3 мегабита в секунду.