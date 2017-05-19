Названа самая вредная для психики соцсеть

Instagram назвали самой вредной для психологического здоровья социальной сетью. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает BBC News.

Как утверждается в материале издания, члены Британского Королевского общества здравоохранения (RSPH) провели соцопрос среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 24 лет. Респондентам попросили оценить, какие из популярных приложений оказывают наиболее негативное влияние на психику, а также вызывают депрессию, агрессию или чувство тревоги.

По итогам опроса выяснилось, что самым вредным для здоровья сервисом оказался Instagram. За ним в рейтинге следуют Facebook и Snapchat. Нашлись и платформы, оказывающие благоприятное влияние на пользователей: первое место среди них занял YouTube, второе — Twitter.

Как заметила исполнительный директор Ширли Крамер (Shirley Cramer) RSPH, Instagram и Snapchat специализируются на публикации изображений и могут вызывать у молодых юзеров чувство тревоги и неполноценности.

В итоге эксперты общества здравоохранения обратились к администрации социальных сетей с просьбой провести ряд проверок и принять меры, чтобы помочь им в решении проблем психологического расстройства среди пользователей.

В ответ представители Instagram заявили, что поддерживают социальную сеть безопасной и благоприятной для пользователя. «Место, где люди, выражая себя, чувствуют себя комфортно — наш главный приоритет, особенно, когда дело доходит до молодых людей», — отметили они.