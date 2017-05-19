Россиянин разгромил спа-салон на Пхукете

Российский путешественник устроил погром в одном из спа-салонов таиландского острова Пхукет. Как сообщают «Новости Пхукета», инцидент произошел в заведении Nature Spa днем в среду, 17 мая.

Прибывшие по вызову в спа-центр полицейские и спасатели обнаружили, что мужчина продолжает громить помещение. Сотрудники правопорядка уточнили, что остановить россиянина внушительной комплекции было непросто.

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Полицейские заковали дебошира в цепь и отправили в больницу Vachira Phuket Hospital. По данным правоохранителей, мужчина страдает от биполярного аффективного расстройства (маниакально-депрессивного психоза).

Путешественнику удалось повредить мебель в одной из комнат Nature Spa, а также испортить книги, посуду и бытовую технику. Ущерб от его действий составил «десятки тысяч бат», пишут «Новости Пхукета». Сейчас родственники мужчины согласовывают с менеджментом спа-центра вопрос о компенсации.

В середине мая за кражу из спа-салона арестовали 42-летнего россиянина. Инцидент произошел в одном из пятизвездочных отелей Антальи.