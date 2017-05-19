Назван лучший телефильм по версии «ТЭФИ — Бессмертный полк»

Лента «Дорога на Берлин» Сергея Попова получила премию «ТЭФИ — Бессмертный полк» в номинации «Телевизионный художественный фильм или сериал». Об этом сообщает ТАСС.

Фильм снят по мотивам повести Эммануила Казакевича «Двое в степи». Премьера картины состоялась в мае 2015 года. Главные герои — офицер связи Огарков и рядовой Джурабаев, которые пытаются выбраться из немецкого окружения.

Звание лучшего режиссера получил Сергей Мокрицкий за фильм «Битва за Севастополь».

Премия «ТЭФИ — Бессмертный полк» вручается впервые. Награждение прошло в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве. Участниками мероприятия стали теле- и кинокомпании, студии, продюсерские центры. Цель конкурса — сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.