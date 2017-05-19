Теракты обошлись европейским авиакомпаниям в 2,5 миллиарда долларов

Европейские компании потеряли около 2,5 миллиарда доходов из-за терактов, совершенных в Париже и Брюсселе в конце 2015 — начале 2016 годов. Об этом сообщается в исследовании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), опубликованном на сайте ведомства.

Падение доходов связано со снижением спроса на авиаперевозки, вызванным страхом людей перед повторением террористических актов, говорится в документе.

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Уменьшение пассажиропотока оценили в 1,6 процента. Отмечается, что падение объемов перевозок было кратковременным, уже к июню 2016 года рост восстановился и даже превысил средние значения. Такую динамику специалисты IATA связали с улучшением экономической ситуации в Европе и снижением цен на билеты.

При этом спрос на азиатско-европейском направлении не восстановился до сих пор. В IATA отметили, что причиной этого стало большая чувствительность жителей Азии к сообщениям о террористических актах.

В 2016 году мировой пассажирооборот вырос на 7,4 процента. По оценкам IATA, если бы терактов в Европе удалось избежать, то рост бы составил 7,8 процента.

В середине мая Еврокомиссия опубликовала новый список перевозчиков, которым запрещен полет в Европу. В список около двухсот авиакомпаний, имеющих проблемы с безопасностью.