В Крыму выросло число украинских путешественников с недействительными паспортами

Число украинских граждан, которые прибывают в Крым, выросло. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по республике, передает kp.ru.

По данным пограничников, вместе с числом путешественников растет и количество недействительных документов, которые они предъявляют. В ФСБ отметили, что иногда исправления в паспорта, вопреки действующему законодательству Украины, вносят выдающие документы органы.

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В других случаях изменения делают сами украинцы. «При прохождении пограничного контроля гражданин Украины предъявил на проверку неисправный национальный паспорт. На первой странице бланка отсутствовала фотография предъявителя. Сам гражданин пояснил, что отсутствующий элемент "давно отвалился", а для прохождения контроля он попросту вложил фото в паспорт», — рассказали пограничники.

Отмечается, что за нарушения режима государственной границы гражданина соседнего государства оштрафовали на две тысячи рублей. Ту же сумму пришлось отдать его соотечественнице, подклеившей фото в паспорте с помощью суперклея.

Ранее сообщалось, что за первые 11 месяцев 2016 года украинский турпоток в Крым удвоился. С января по ноябрь на полуострове побывали почти 880 туристов из соседней страны.