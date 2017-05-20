Хоуситы заявили об уничтожении истребителя F-15 саудовской коалиции

Йеменские повстанцы-хоуситы заявили, что их силам ПВО удалось сбить истребитель F-15 коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Manar.

По словам йеменских источников, самолет был сбит в районе саудовского города Наджран, находящегося у границы с Йеменом. Самолет намеревался атаковать повстанческие формирования, находящиеся в городе Саада.

Материалы по теме Йеменский капкан Крупная геополитическая игра с непредсказуемым финалом

Ранее, 24 февраля, в Наджране был сбит самолет F-16, а за два месяца до этого, 29 декабря 2016 года, там же был сбит вертолет Apache, напоминает телеканал.

В Йемене продолжается гражданская война. На одной стороне сражается боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Они контролируют столицу страны, Сану. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В конце марта 2015 года саудовцы с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.