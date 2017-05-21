Две итальянки поссорились из-за ведущего двойную жизнь кота

Обычный кот стал предметом судебного разбирательства между двумя жительницами северной итальянской области Лигурия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Il Secolo XIX.

Как пишет издание, четырехлетний домашний питомец жил у одной хозяйки, но в течение двух лет ночевал у ее соседки. При этом две женщины называли его разными кличками — Бантик и Текила.

Одна из них заявила о краже, когда ее соседка переехала, взяв животное с собой. По решению прокурора, карабинеры забрали питомца у новой хозяйки и вернули его в старый дом. Однако вторая женщина обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию.

«Доказательств того, что не оснащенный микрочипом кот был украден, нет. Не обнаружены также свидетельства того, что он принадлежит первой женщине, за исключением медицинской книжки. Поэтому кота вернули предполагаемой похитительнице», — говорится в сообщении газеты.

Издание отмечает, что женщины так и не пришли к согласию, и дело о краже домашнего животного может попасть в суд по гражданским делам.