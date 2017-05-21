В Московской области прошли «Чистые игры»

В Подмосковье прошел экологический квест «Чистые игры». Старт игре дали губернатор региона Андрей Воробьев, представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Игра проводилась в Подушкинском лесопарке (Одинцово). Целью участников было собрать как можно больше мусора и тут же рассортировать его.

«У нас есть огромный запрос на чистоту и, если такие игры приживутся в Московской области, если каждая школа будет участвовать и соревноваться в этих добрых, важных делах, то мне кажется, это будет только на пользу», — сказал в приветственном слове Воробьев.

«Мне очень приятно видеть столько молодежи, которая хочет сделать нашу страну чище, в прямом, буквальном смысле этого слова. Вы — молодцы! Не потому, что у нас год экологии, а потому что вы — наше будущее и понимаете, что мусорить плохо, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, что вы хотите посоревноваться и сделать краше ту или иную территорию», — обратился к участникам соревнования Иванов.