На крымском плато Ай-Петри начался демонтаж незаконных строений

В Крыму на плато Ай-Петри владельцы незаконно возведенных торговых точек начали добровольно демонтировать свои строения, передает агентство «Крыминформ».

Сообщается, что рабочие вынесли мебель из трех кафе, в ближайшее время начнется разбор конструкций. На остальных объектах работы по демонтажу пока не начались. Владельцы ждут от руководства республики гарантий по предоставлению новых мест для торговли. «Я сам хозяин кафе — предприниматель. За два дня ведь его не разберешь, если годами строили. Если государство нам навстречу пойдет: выделит землю взамен, чтобы я смог бизнес развивать, тогда посмотрим», — сказал один из них.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов в ходе визита на Ай-Петри пообещал найти компромиссные варианты размещения торговых точек всем предпринимателям, которые добровольно снесут свои самострои. «Со всеми будет режим личного общения. Давайте искать компромиссы», — призвал он.

Ситуация на Ай-Петри неоднократно обсуждалась руководством республики. Так, в июле 2016-го Сергей Аксенов дал распоряжение региональной прокуратуре направить рабочую группу правоохранительных органов, чтобы разобраться с незаконной торговлей на плато. «Там можно снимать фильм о средневековье и не надо нанимать артистов и строить декорации. При полном отсутствии электричества, воды и канализации работают так называемые объекты торговли. Там мы нашли такую расщелину, куда складывают мусор, я думаю, там птеродактили скоро должны появиться», — заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ай-Петри — одна из вершин Крымских гор — популярный туристический объект южного побережья полуострова.