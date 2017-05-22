Шахназаров поддержал создание «Курьера-2» и отказался принимать в нем участие

Режиссер и глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров поддержал создание продолжения своего фильма 1986 года «Курьер». Кинематографист заявил ТАСС в понедельник, 22 мая, что не собирается принимать какого-либо участия в таком проекте.

По словам Шахназарова, с идеей сиквела «Курьера» к нему обращался актер Федор Дунаевский, сыгравший в оригинальной ленте главную роль. «Я, как автор повести "Курьер", сказал ему, что совершенно не против, те права, которые мне принадлежат, я готов предоставить, но работать на этом проекте не буду ни в каком качестве, мне это уже просто неинтересно», — объяснил режиссер.

Дунаевский в комментарии агентству рассказал, что его друг Денис Билунов написал заявку на литературный сценарий для продолжения картины Шахназарова. В центре сюжета сиквела — повзрослевший персонаж из «Курьера» Иван, который пытается воспитывать свою дочь.

Артист отметил, что готов сыграть в новом фильме главную роль и выступить его режиссером. Среди других актеров, которых планируется пригласить на проект — Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, Инна Чурикова, Александр Панкратов-Черный и Светлана Крючкова, снимавшиеся в оригинальной ленте.

«Эта идея не новая, мы уже писали сценарий лет десять назад, сейчас Денис Билунов придумал новый сюжет, если его литературная заявка будет взята в работу, мы соберем сценарную группу, пропишем все детали», — подчеркнул Дунаевский.

Советский трагикомедийный фильм «Курьер» снят Шахназаровым по его одноименной повести. В нем рассказывается о молодом бунтаре Иване, который провалил экзамены в институт и стал работать курьером. Премьера состоялась 29 декабря 1986 года. В 1987-м лента была названа «Фильмом года» по опросу журнала «Советский экран».