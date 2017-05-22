В России заблокировали шоу об экспериментах подростков с наркотиками

В России оказался недоступен YouTube-канал популярного образовательного проекта «Лаборатория наркотиков» (Drugslab) из Нидерландов, в котором студенты «во имя науки» пробуют наркотические вещества. На это обратили внимание подписчики паблика во «ВКонтакте» под названием «Жизнь Ютуб».

При попытке зайти на канал «Лаборатория наркотиков» пользователи из России видят надпись «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране».

По данным единого реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, ресурс был внесен в список 14 апреля по решению МВД.

Ведущие шоу о наркотиках — Ренс Полман (Rens Polman), Нелли Беннер (Nellie Benner) и Бастиан Росман (Bastiaan Rosman) — в каждом выпуске перед камерой пробуют различные психотропные вещества и рассказывают о своих ощущениях. Продюсированием YouTube-канала занимаются создатели популярной телепрограммы Spuiten En Slikken, которая в образовательных целях рассказывает подросткам о сексе и наркотиках.

В декабре 2016 года YouTube заблокировал страницу Центрального корейского телевидения. Вероятно, ограничение доступа было введено из-за опасения нарушить санкции США в отношении Северной Кореи.