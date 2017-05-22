Пользователей соцсетей поразили цены на ягоды в Магадане

Пользователи Facebook возмутились ценами на ягоды в Магадане. Один из местных жителей опубликовал в группе «Магадан и магаданцы» снимки ценников из местного магазина, где килограмм смородины, малины и ежевики стоит более трех тысяч рублей.

За несколько дней пост набрал популярность: под фотографиями оставили около 300 комментариев. Юзеры предположили, что ягоды доставляют в Магадан бизнес-классом, поскольку в соседнем и не менее отдаленном от центра страны Хабаровске килограмм клубники стоит 170 рублей.

«Все, перехожу на хамон, смородина не по зубам», — пошутил один из пользователей, намекнув на то, что даже испанский деликатес в Магадане стоит дешевле ягод.

Одна из подписчиц группы рассказала, что в Берлине можно купить испанскую клубнику за пару евро за килограмм, а чилийскую голубику — за 50 евроцентов. «У нас берегов не видят поставщики продовольствия в жажде наживы», — пришла она к выводу. «Цены совершенно ненормальные. Как будто мы в другой России живем!» — заключил другой пользователь.

В комментариях под постом разгорелся жаркий спор. Некоторые посоветовали жителям не раздувать истерию, а просто дождаться, когда в регионе созреют местные ягоды, которые можно будет собирать бесплатно.