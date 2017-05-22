Угрожавший взорвать девятиэтажку охранник из Петербурга сдался полиции

В Невском районе Санкт-Петербурга угрожавший взорвать дом мужчина сдался полиции. Об этом сообщает «Росбалт».

Инцидент произошел утром в понедельник, 22 мая, в квартире девятиэтажного дома на Товарищеском проспекте. После ссоры с родственниками пьяный 58-летний мужчина заявил, что у него есть граната и он собирается ее взорвать.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили дом, жильцы соседних квартир были эвакуированы. В ходе переговоров полицейским удалось уговорить мужчину покинуть квартиру. У него в комнате сотрудники Росгвардии нашли боевую гранату Ф1.

По данным «Фонтанки.ру», боеприпас был спрятан в шкафу среди белья. Свой поступок петербуржец, работающий охранником, объяснил конфликтом с племянником.

Как рассказали Федеральному агентству новостей (ФАН) соседи мужчины, он был тихим, однако много пил.

В марте неизвестный мужчина угрожал взорвать газ в пятиэтажном жилом доме на севере Москвы. Прибывшим спасателям удалось урегулировать конфликт. Утверждалось, что инцидент произошел из-за ссоры жителя коммунальной квартиры на пятом этаже с соседями, которые перекрыли газ, чтобы проживающий в одной из комнат пенсионер не вызвал утечку. В свою очередь пожилой мужчина вызвал полицию.