Британцы лишили программиста призового места из-за российского гражданства

Российский программист Владимир Игловиков, закончивший университет в Санкт-Петербурге и живущий в США, сообщил на своей странице в Facebook, что его лишили призового места в британском конкурсе Data Science Challenge из-за гражданства России.

Игловиков занял второе место и претендовал на получение 12 тысяч фунтов стерлингов, но организаторы уведомили его о том, что Россия находится слишком низко в рейтинге проникновения коррупции Transparency International 2014 года, и они вынуждены исключить его из финалистов конкурса.

Согласно правилам конкурса (пункт 2.3), организаторы не выплачивают денежные призы резидентам стран, имеющим рейтинг ниже 37.

«Чувствую себя обескураженно после того, как организаторы Data Science Challenge вычеркнули меня из победителей из-за российского гражданства»

Программист отметил, что денежный приз оказался меньше его месячного заработка, поэтому он больше расстроен существующими правилами, нежели лишением статуса финалиста.

«Наука должна быть выше политики», — написал Игловиков.

Он также призвал организаторов конкурса, в числе которых и британское правительство, судить программистов по их заслугам, а не по возрасту, полу, этнической принадлежности и стране происхождения.

В сентябре 2016 года американская социальная платформа HackerRank составила рейтинг стран с самыми талантливыми программистами. Первое место в списке занял Китай (100 баллов), второе — Россия (99,9 балла).