Опубликованы фотографии всех новых iPhone

В сети опубликованы новые фотографии макетов новых iPhone. На снимках, размещенных на сайте Slashleaks, изображены iPhone 7s, 7s Plus и 8.

Отмечается, что фотография была сделана на заводе по производству корпусов для iPhone в Китае. Вероятнее всего, макеты на снимках используются для отработки производства роботизированными станками.

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Судя по изображениям, iPhone 7s и 7s Plus получат такой же корпус и экран, что и седьмая модель устройств Apple. iPhone 8, в свою очередь, немного больше обычной версии смартфона, но получит 5,8-дюймовый безрамочный OLED-экран.

Подобные снимки ранее публиковали портал BGR, а также инсайдер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏) в своем Twitter. На всех фотографиях видно, что iPhone 8 получит двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей.

Новые iPhone будут представлены осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. Согласно последней информации, компания выпустит сразу три устройства, два из которых станут незначительным улучшением нынешних моделей iPhone.