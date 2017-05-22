Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане

Жительница Перми Виола Новоселова взяла в аренду на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане. Он входит в состав фиджийского архипелага, где когда-то проходили съемки фильма «Голубая лагуна». Об этом сообщает «Российская газета».

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Как рассказала предпринимательница изданию, арендовать остров получилось не дороже, чем построить дом в популярном у жителей Перми районе города Верхняя Курья.

Новоселова отметила, что инвестиции в остров планирует окупить постройкой мини-отеля. Гостиница будет ориентирована на туристов из Китая и Австралии. При этом отель займет лишь небольшую часть острова, остальная территория — более 30 гектаров — останутся нетронутыми.

В середине апреля «Лента.ру» совместно с экспертами туротрасли составила рейтинг лучших островов мира. Первую строчку списка занял греческий Санторини. Второю позицию разделили Пхукет (Таиланд) и Мадейра (Португалия).

