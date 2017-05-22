В России решено отозвать для ремонта девять тысяч Jeep Grand Cherokee

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проинформировало об отзыве почти девяти тысяч автомобилей марки Jeep Grand Cherokee. Программа мероприятий представлена компанией «ЭфСиЭй РУС», являющейся официальным представителем Jeep на российском рынке, сообщает в понедельник, 22 мая, сайт ведомства.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2014 года по апрель 2016 года, VIN-коды которых указаны в приложении. Причина — ненадлежащая работа электронного селектора автоматической коробки передач переключения (АКПП), который может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение «PARK» до того, как водитель покинул автомобиль.

В дилерских центрах на отзываемых автомобилях бесплатно будет установлено новое программное обеспечение, включающее в себя функцию «Auto Park», не позволяющее водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение «PARK». В руководство по эксплуатации Jeep Grand Cherokee будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции.

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В июне 2016 года группа владельцев автомобилей Jeep Grand Cherokee в США подала коллективный иск на компанию Fiat Chrysler. Поводом для этого послужила гибель голливудского актера Антона Ельчина, к которой могла привести неудачная конструкция рычага переключения передач в его машине — водители путают нейтральную и стояночную передачу.

Эксперты предположили, что Ельчин припарковался у своего дома, но не увидел, что машина осталась на «нейтралке». Автомобиль поехал с уклона и придавил актера к металлической решетке.

Иск подготовила юридическая фирма Hagens Berman Sobol Shapiro LLC. Ее представители подчеркнули, что автопроизводитель мошеннически скрывал изъян рычага более чем в 800 тысячах машин, и это вызвало множество аварий. Адвокаты пояснили, что с дефектом выпустили не только модель Jeep Grand Cherokee, но и Chrysler 300S и Dodge Chargers.

