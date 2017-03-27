В России отзовут более шести тысяч Jeep Grand Cherokee

Официальный представитель Jeep Grand Cherokee на российском рынке компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве в России почти 6,6 тысячи автомобилей, реализованных в период с ноября 2010-го по ноябрь 2014 года. Соответствующая информация в понедельник, 27 марта, была размещена на сайте Росстандарта.

Причиной отзыва машин является возможное перетирание провода подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке после ремонта самого козырька, обивки потолка или при проникновении под обшивку потолка. Это может стать причиной неработоспособности подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке.

Владельцы Jeep Grand Cherokee, подпадающие под отзыв, будут проинформированы о необходимости, предоставить свои автомобили в ближайший дилерский центр для устранения дефекта. Также они могут самостоятельно сопоставить VIN-код автомобиля с размещенным на сайте Росстандарта перечнем, после чего связаться с дилерским центром и записаться на ремонт.

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В конце марта 2016 года «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве Jeep Grand Cherokee, Liberty и Dodge Viper. Причина — неисправный блок Occupant Restraint Control (ORC), отвечающий за управление системами пассивной безопасности. В результате неполадки может быть ошибочно выдана команда на срабатывание фронтальных подушек безопасности, а также преднатяжителей ремней.

Несколькими неделями ранее аналогичное решение было принято в отношении около 2,5 тысяч автомобилей Cherokee и Commander, реализованных с 20 октября 2005-го по 17 апреля 2008 года. Причиной отзыва стала вероятность самопроизвольного смещения замка зажигания из-за тряски во время езды.

