Качиньский заявил о риске социальной катастрофы в Польше из-за беженцев

Лидер правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что прием большого числа беженцев на территории его страны несет риск социальной катастрофы. Об этом он рассказал в интервью Gazeta Polska.

«...Мы должны были бы полностью изменить наш культурный уклад, радикально снизить уровень безопасности в нашей стране. Речь идет не только о террористической угрозе, это гораздо серьезнее — возможность социальной катастрофы», — пояснил политик.

В качестве аргумента в защиту своей позиции, Качиньский привел в пример Финляндию. По его словам, в скандинавскую страну изначально приехали 100 беженцев, а теперь их там 18 тысяч.

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«Если этот процесс запущен, его уже нельзя остановить», — добавил политик. Он также подтвердил, что готов отстаивать свою позицию в различных инстанциях Европейского союза.

13 апреля глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что власти страны готовы рассмотреть возможность создания специальных лагерей для беженцев. «Моя задача — гарантировать безопасность поляков, — заявил Блащак в одной из телепередач. — Нам также необходимо готовиться к худшему, которое, я надеюсь, не произойдет. Худшее — это толпы мигрантов, которые могут затопить Польшу».

Блащак также сообщил, что в Польше не происходит террористических атак, поскольку «поляки отвергли решение, принятое предыдущим правительством, согласившимся принять тысячи мигрантов — так называемых "беженцев"».

Власти Польши, а также Венгрии и Чехии неоднократно отказывались выполнять директивы Евросоюза относительно размещения на своей территории определенного числа беженцев. В ответ на это, Брюссель пригрозил этим государствам судебным преследованием и санкциями.