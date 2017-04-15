Чехия вознамерилась остановить прием беженцев по квоте Евросоюза

Чехия заявила о намерении прекратить прием беженцев, несмотря на то что такое решение может грозить санкциями со стороны Евросоюза. Об этом в субботу, 15 апреля, заявил глава МВД республики Милан Хованец, передает Parlamentní listy.

На сегодняшний день республика приняла 12 мигрантов из выделенной ЕС квоты на 1,6 тысячи человек. «Происходящая сейчас проверка оставшихся беженцев показывает, что далее уже нельзя никого принимать», — заявил Хованец.

По его словам, отказ от приема беженцев может грозить Чехии штрафом в несколько миллионов евро, а потому парламент должен решить, насколько оправдано такое решение.

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Министр пояснил, что чешские службы безопасности проводят проверку находящихся в греческих и итальянских лагерях беженцев, и процесс занимает до двух месяцев. «Эти люди (беженцы) не проявляют охоты оставаться на месте на время проверки, то есть в Греции или Италии. В связи с этим проверки нами закончены», — пояснил Хованец.

Чехия наряду с другими странами Вышеградской четверки (Польшей, Словакией и Венгрией) выступает категорически против инициативы Евросоюза установить квоты для стран-членов на прием беженцев.

В августе 2016 года чешский вице-премьер Андрей Бабиш заявил, что стране не нужны квоты для мигрантов. Он добавил, что если ЕС попробует ввести против республики санкции за отказ принять мигрантов, Прага будет протестовать и подаст в суд.

