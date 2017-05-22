Интерпол объявил в розыск бывшего президента Панамы

Интерпол объявил в международный розыск бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли, занимавшего эту должность в 2009-2014 годах. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает газета La Prensa.

Мартинелли обвиняется в коррупции и слежке за гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли и его подельникам до 100 миллионов долларов.

В декабре 2015 года Верховный суд Панамы выдал ордер на арест Мартинелли. Если экс-президент будет признан виновным, ему грозит до 21 года лишения свободы.

Министерство иностранных дел Панамы уже обратилось к США с просьбой о выдаче Мартинелли, который, предположительно, находится в Майами.

Рикардо Мартинелли руководил Панамой в 2009-2014 годах. В феврале 2016 года он занял третье место в рейтинге самых коррумпированных людей мира.