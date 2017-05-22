Продажи мельдония выросли на 172 процента после допингового скандала

Продажи лекарств с международным непатентованным наименованием (МНН) мельдоний через российские аптеки выросли в 2016 году на 172 процента на фоне скандала с недопуском российских спортсменов на Олимпиаду. Об этом сообщает Rambler News Servise со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group.

Объем продаж препарата по итогам года составил 1,3 миллиарда рублей.

По данным аналитиков, лидером указанной группы препаратов стал «Милдронат» (Grindex). На его долю приходится 92 процента от объемов МНН мельдоний.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло мельдоний в список запрещенных для спортсменов веществ в начале 2016 года. Впоследствии ряд российских спортсменов, в частности, теннисистка Мария Шарапова, были дисквалифицированы на длительный срок за употребление этого препарата и не смогли принять участие в Олимпиаде 2016 года.