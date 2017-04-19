CAS оправдал пойманную на мельдонии украинскую биатлонистку

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил годичную дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, уличенной в употреблении мельдония. Об этом сообщается на сайте суда.

CAS принял решение отменить дисквалификацию, но оставил в силе аннулирование результатов Абрамовой в период с 10 января по 3 февраля 2016 года. В пробе Абрамовой обнаружили 7,3 микрограмма мельдония при допустимом значении в 1 микрограмм.

Абрамова сдала положительную пробу в 10 января 2016-го, мельдоний значится в списке запрещенных препаратов с 1 января того же года. На нем попалось большое число спортсменов, большая часть из которых представляют страны СНГ. Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело исследование препарата, постановив, что содержание менее одного микрограмма мельдония в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.

В ноябре 2016-го Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал спортсменку на год (срок отсчитывался с 4 февраля 2016 года).