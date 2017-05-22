Модель снялась полуобнаженной в саратовской луже

Видео: nversia / YouTube

Стилист и модель Анна Москвичева устроила фотосессию в красном купальнике на надувном фламинго в одной из саратовских луж. Видео со съемки появилось в паблике «Саратов онлайн» во «ВКонтакте». Таким образом девушка выразила протест против разбитых улиц города, сообщает информагентство «Версия-Саратов».

«Вокруг столько луж, нигде ни проехать, ни пройти, разруха», — прокомментировала состояние дорог в городе Москвичева. Она порадовалась тому, что смогла обратить на себя внимание горожан и добавить красок дождливому маю. По ее словам, негативных эмоций ее перфоманс ни у кого не вызвал.