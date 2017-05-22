Московские водители смогут оформить ОСАГО в интернете

Портал «Автокод» запустил интернет-сервис, с помощью которого московские водители смогут самостоятельно оформить электронный полис ОСАГО без посещения страховых компаний или ожидания курьеров. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Для оформления полиса водитель должен заполнить специальную форму, в которой указывается марка автомобиля, его мощность в лошадиных силах, число допущенных к его управлению лиц и их данные, а также водительский стаж. Далее пользователю предлагается выбрать наиболее подходящее предложение от одной из страховых компаний. Оплата производится через интернет, после чего полис отправляют по электронной почте. Его достаточно распечатать и возить с собой.

Пока что такая услуга предоставляется только владельцам легковых машин, используемых в личных целях. «Электронный полис исключает вероятность подделки. Также оформление полиса е-ОСАГО защитит от навязывания дополнительных услуг, комиссий и платежей», — отмечается в сообщении.

В октябре на «Автокоде» запустился сервис по оформлению онлайн-заявок на страховой полис ОСАГО. Однако полис можно было заказать только в традиционном виде, на бланке, который привозил курьер.