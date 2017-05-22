Глава Пастафарианской церкви заявил о проблемах в школе после митинга 26 марта

Глава Русской пастафарианской церкви, старшеклассник Михаил Самин рассказал, что после участия в митинге 26 марта на него давит руководство школы, где он обучается. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, директор школы №1329 Вероника Бурмакина говорит, что отчислит его за уход с занятий на конференцию по информационной безопасности PHDays. «Думаю, она сумеет таким образом избавиться от проблемы: она аж два раза была в СК, и такой неблагодежный ученик лучшей школе Москвы по олимпиадному рейтингу, видимо, не нужен», — поделился Самин.

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Родители школьника сообщили изданию TJournal, что не поддержали его решение придать ситуацию огласке, посоветовав ему просто перейти в другое учебное заведение. По словам Самина, он принял решение перевести историю в публичную плоскость, чтобы учителя не «ставили плохие оценки» и не давили на других детей.

По словам Самина, такие проблемы возникли впервые после 26 и 27 марта, которые он провел в ОВД. Комиссия по делам несовершеннолетних признала его виновным, но от наказания он был освобожден.

30 ноября 2016 года Минюст отказал Русской пастафарианской церкви Макаронного пастриархата (РПЦ МП) в регистрации в качестве религиозной организации.

Культ Летающего макаронного монстра (пастафарианство) в качестве пародии на организованные религии в 2005 году придумал американский физик Бобби Хендерсон. Таким образом он протестовал против решения властей Канзаса ввести в школьный курс теорию Разумного замысла.